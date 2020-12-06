قبل السفر إلى تونس.. وزير الرياضة يحضر مران معسكر منتخب الشباب

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي يقيمه استعدادًا للمشاركة في تصفيات بطولة امم افريقيا والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020.

وأكد صبحي علي مؤازرة المنتخب المصري للشباب لكرة القدم بقيادة الكابتن محمود سعد المدير الفني للاتحاد والكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، خلال تصفيات بطولة افريقيا في تونس، والتي يتنافس فيها منتخبات "مصر -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا" ويتاهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة امم افريقيا المقرر اقامتها في موريتانيا مارس 2021.

واضاف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المنتخبات القومية في جميع الالعاب لتنافس علي البطولات الدولية، حيث ان الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات للمنتخب وذلك قبل سفرهم الي تونس في 13 ديسمبر الحالي للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.