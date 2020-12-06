روما يتعادل سلبيا مع ساسولو بالدوري الإيطالي

انتهت مباراة روما وساسولو بالتعادل السلبي ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وشهدت الدقيقة 41 من عمر المباراة طرد الإسباني بيدرو رودريجيز مهاجم فريق روما.

وفي الشوط الثاني فشل لاعبي روما في تسجيل هدف بعدما سنحت لهم الفرصة في التسجيل في أكثر من مناسبة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

حراسة المرمى: ميرانتي خط الدفاع: كومبولا - كريستانتي - إيبانيز. خط الوسط: فيلار - سبينازولا - كارسدورب - بيليجريني. خط الهجوم: مختاريان - دجيكو - بيدرو. ويحتل ساسولو المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 19 نقة، بفارق نقطة عن روما صاحب المركز السادس. وتقام اليوم العديد من المواجهات في الدوري الأيطالي، أبرزها ميلان مع سامبدوريا. ميلان ضد سامبدوريا: يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء. ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول تترتيب الدوري الإيطالي. في المقابل يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للحفاظ على تواجده في منطقة وسط الجدول، ومواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط. كان ميلان فاز على فيورنتينا بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل سامبدوريا مع تورينو 2 - 2. ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الـ 11بـ 11 نقطة. يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

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