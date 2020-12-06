تخبط داخل الزمالك بسبب الصفقات الجديدة.. تفاصيل

سيطرت حالة من التخبط على نادي الزمالك خلال الساعات القليله الماضيه بسبب تراجع مسئولو الزمالك عن إتمام عدت صفقات متتاليه بعد التعاقد معها وكان آخر الصفقات التي تراجع الزمالك عن إتمامها أمير عادل، الذى انضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن التراجع جاء بناءً على الرؤية الفنية للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، وذلك بعد الإعلان عن ضمه لمدة 4 مواسم، حيث كانت تضع إدارة نادى بندًا فى عقد أمير عادل الذى تم التعاقد معه لتدعيم الخط الأمامى يقتضى بأحقية الزمالك فى فسخ التعاقد حال عدم سداد مقدم عقده خلال 15 يومًا وهو ما سيحدث.

وأشار المصدر إلى أن البرتغالي باتشيكو تحفظ علي الصفقات الأخيرة وطلب من اللجنه المسؤوله عن قيادة النادي حاليا عدم التدخل في النواحي الفنيه وخاصة التعاقدات الا بعد الرجوع له .

و شهدت الساعات الماضيه بعض التصريحات من لجنة الكرة بنادي الزمالك ، بدون تنسيق بين الثلاثي ايمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي ، مما يزيد من توتر الأمر ،



وكانت لجنة الكرة بالنادي الأبيض حصلت على توقيع اللاعبين قبل أن يتم عرض اللاعب على اللجنة المؤقتة لإدارة النادي ويرفض مسؤولو النادي اتمام الصفقة.

وأكد مصدر بالنادي الأبيض أن محمد عطية المسؤول عن ملف الكرة بالنادي كان صاحب مبدأ الرفض بعد باتشيكو خلال الفترة الحالية، وأيده في ذلك عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي في صفقة احمد الشيخ التي تراجع عنها النادي، بعدما سبق ووقع اللاعب على عقود انتقال رسمية للقلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم بعد رحيله عن الفريق الأحمر.

وتعثرت صفقة انتقال علي غزال لاعب وسط المنتخب السابق إلى نادي الزمالك بسبب عدم اتفاق سموحة مع مسؤولي نادي الزمالك بشأن كريم بامبو، خاصة وأن النادي الأبيض يرغب في إعارة اللاعب في حين يتمسك النادي السكندري بضمه نهائية.

وأعلن مسؤولو سموحة عن توقيع اللاعب للفريق السكندري لمدة ثلاثة مواسم في الفترة الحالية لينضم للنادي السكندري.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة وافق على ترك علي غزال لاعب وسط المنتخب المصري السابق ولاريسا اليوناني السابق لنادي الزمالك لضمه خلال الفترة الحالية، خاصة وأن اللاعب وقع على عقود انتقال للنادي السكندري في الساعات القليلة الماضية واتفق رئيس نادي سموحة مع مسؤولي الزمالك على الحصول على خدمات كريم بامبو لاعب الوسط المهاجم نظيره الموافقة على انتقال علي غزال لنادي الزمالك في الفترة الحالية قبل أن يطلب الزمالك إعارة بامبو بدلا من انتقاله نهائيا لتتعثر الصفقة.

ويستعد الزمالك، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى.