أندرتيكر بعد اعتزاله للمصارعة: سأواجه صعوبة في المشي طوال حياتي

الأمريكي مارك ويليام كالاوي الشهير بأندر تيكر أنه سيواجه أزمة في المشي طوال حياته مشيرًا إلى أن المصارعة أصبحت وحشًا عالميًا بعيدًا عن الصدفة.

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وقال أندرتيكر في تصريحات صحفية عبر ماركا الإسبانية : " استيقظ كل يوم وجسدي يؤلمني بشدة ، لن أستطيع المشي طوال حياتي بعد ذلك ، أمتلك شريحة معدنية في رجلي تصعب من موقفي في المشي ".

وتابع : "راضي بشكل كبير عن مسيرتي في عالم المصاعة ، عندما كنت أدخل الحلبة كنت أنسى كل شئ خاص بالألم الموجود في جسدي على الرغم من إمتلاكي الشرائح المعدنية في رجلي مثلما ذكرت من قبل ".

وأضاف : " عندما كنت أدخل إلى حلبة المصارعة وأستمع للموسيقى الخاصة بي ، كنت سعيد للغاية بسبب دعم جمهوري لي فهم كانوا دائمًا يزيدون تعاطفي ناحيتهم ".

وأختتم : " عندما نضجت أيقنت أن المصارعة الرياضية ليست للترفيه مثلما كنا نعتقد ، بل هي أصبحت وحشًا عاليميًا وليس ذلك عن طريق الصدفة البحتة ".

واعتزل الأمريكي مارك ويليام كالاوي الشهير بأندر تيكر للمصارعة بعد 30 سنة قضاها داخل الحلبة وذلك بسبب عدم قدرته مرة أخرى على اللعب.