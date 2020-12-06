وقال أندرتيكر في تصريحات صحفية عبر ماركا الإسبانية : " استيقظ كل يوم وجسدي يؤلمني بشدة ، لن أستطيع المشي طوال حياتي بعد ذلك ، أمتلك شريحة معدنية في رجلي تصعب من موقفي في المشي ".
وتابع : "راضي بشكل كبير عن مسيرتي في عالم المصاعة ، عندما كنت أدخل الحلبة كنت أنسى كل شئ خاص بالألم الموجود في جسدي على الرغم من إمتلاكي الشرائح المعدنية في رجلي مثلما ذكرت من قبل ".
وأضاف : " عندما كنت أدخل إلى حلبة المصارعة وأستمع للموسيقى الخاصة بي ، كنت سعيد للغاية بسبب دعم جمهوري لي فهم كانوا دائمًا يزيدون تعاطفي ناحيتهم ".
وأختتم : " عندما نضجت أيقنت أن المصارعة الرياضية ليست للترفيه مثلما كنا نعتقد ، بل هي أصبحت وحشًا عاليميًا وليس ذلك عن طريق الصدفة البحتة ".
واعتزل الأمريكي مارك ويليام كالاوي الشهير بأندر تيكر للمصارعة بعد 30 سنة قضاها داخل الحلبة وذلك بسبب عدم قدرته مرة أخرى على اللعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندرتيكر بعد اعتزاله للمصارعة: سأواجه صعوبة في المشي طوال حياتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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