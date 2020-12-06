الرياضة

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام توتنهام هوتسبير، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البريميرليج. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: لينو. 

خط الدفاع: هولدينج - جابريال - تيرني - ساكا - بيليرين. 

خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا - ويليان. 

خط الهجوم: ايميريك اوباميانج - الكسندر لاكازيت. 

ويتواجد النجم المصري محمد النني على دكة بدلاء أرسنال خلال تلك المواجهة ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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