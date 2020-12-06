نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذر أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك الأسبق، عن الظهور عبر شاشة قناة النادي وذلك، عقب تراجع الزمالك عن صفقة أمير عادل بناءاً على قرار من البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني.

ونشر "عيد" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : بعتذر عن الظهور على قناة الزمالك النهاردة.

وكان من المفترض أن يظهر أحمد عيد اليوم عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة النادي الرسمية، مع الإعلامي خالد الغندور، إلا أن نجم الزمالك اعتذر بشكل رسمي عن الظهور.

الجدير بالذكر أن أحمد عيد كان وسيطاً في مفاوضات الزمالك مع أمير عادل ونجح في توقيع العقود بمنزله، إلا أن الزمالك تراجع عن إتمام الصفقة اليوم.