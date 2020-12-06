عروض محلية وعربية للتعاقد مع «مهران الاتصالات» واللاعب يفضل الدوري الليبي

كشف عمرو محمد، وكيل اللاعب مهران الجهمي، مدافع نادي المصرية للاتصالات، عن وجهة اللاعب القادمة بعد دخوله في مفاوضات مع أكثر من نادٍ في الآونة الأخيرة.

وقال "محمد"، خلال تصريحات خاصة، إن "مُهر الاتصالات" تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة محلية وخارجية، ومازال الأمر قيد المناقشة، ولكن الاتجاه ينحاز إلى عرض من الدوري الليبي.

وأضاف وكيل اللاعب، أن "الجهمي" يفضل الانضمام إلى الدوري الليبي في الفترة المقبلة، حيث إن النادي الذي يفاوضه كبير وينطلق بقوة في الفترة الحالية.

وتابع "المفاوضات مكثفة لضم اللاعب ابن الـ ١٩ سنة من أكثر من نادٍ، لما يقدمه مع فريقه، وإمكاناته المميزة الكبيرة على عمره".

وأشار محمد إلى أن نادي القومي في الدرجة الثانية فاوض اللاعب وأرسل "فاكس" خاصًّا لضمه، والاتحاد السكندري وسموحة حاولا الحصول على توقيعه ولكن في قطاع الناشئين، واللاعب رفض الأمر بسبب طموحه في التواجد بالفريق الأول لأحد الأندية الكبرى.

وتابع: "نادي أبها السعودي قدم عرضًا لضم مهران ولكنه يفضل أحد العروض من الدوري الليبي".

واختتم الوكيل "النادي الليبي يكثف المفاوضات للتوقيع مع "مُهر"، واللاعب يرحب بالتواجد في هذا الاسم الكبير خلال الفترة المقبلة".