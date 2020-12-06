الاستدامة والاحترافية.. بيراميدز يضع أول حجر أساس في رؤيته الاستراتيجية لعام 2021

اقام نادى بيراميدز الرياضي حفلا لإطلاق هوية النادي الجديدة، بحضور عدد من قيادات ونجوم النادي، حيث تم خلال الحفل عرض تصميم الشعار واختيار لون وتصميم القميص الرياضي الجديد للنادي.

ويتميز الشعار الجديد بتصميمه باللون الأزرق الداكن وهو يحمل رمز "الأهرامات الثلاث" مما يشير لتاريخ وحضارة الدولة المصرية لأكثر من 7000 سنة، كما يشير ايضًا لمفهوم الاستدامة لنادي بيراميدز كأحد أهم الأندية المصرية الحالية، ويأتي ذلك التغيير تأكيدا على هوية نادي بيراميدز وتمهيدًا لخطوات مستقبلية نحو تثبيت أقدام النادي في ملف كرة القدم المصرية.

وعلى هامش الحدث، صرح مسؤولو نادي بيراميدز بأن الاهتمام بالفريق الأول لكرة القدم الخاص بالنادي يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للنادي، حيث كان ومازال من أهم الآليات التي يطبقها النادي، بهدف صناعة نجوم عالميين في كرة القدم، مما يشجع براعم وناشئين النادي.

ويأتي هذا بالتزامن مع التركيز على توفير أحدث التقنيات ووسائل التدريب الرياضية المطلوبة من أجل تعزيز "أكاديمية بيراميدز" للناشئين.

وتتضمن ثالث آليات استراتيجية النادي حشد وجذب أكبر عدد من المشجعين والجماهير لحضور مباريات نادي بيراميدز، ليس فقط بغرض المشاهدة ولكن بغرض امتاع الجماهير بمستوى تكتيكي واحترافي، باعتبار أن نادي "بيراميدز" يعد أول نادي يقود تغيير استراتيجيات "الاستحواذ" في السوق المصرية وفقا للمعايير العالمية، لضمان استمرار المنافسة الشريفة بين الأندية وارتقاء المستوى العام للكرة المصرية لضمان جذب المشجع المصري والعالمي.

من جانبه صرح المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز"، بأن لاعبي بيراميدز سيظهرون للمرة الأولى بالقميص الجديد في مواجه نادي الاتحاد السكندري وان استراتيجية النادي في الفترة القادمة ستغير بعض المفاهيم الكروية لدى المشجع المصري وخاصة مفهوم "الاحتراف".

ووجه رسالة تقدير واحترام لكافة الأندية المصرية العريقة، وتاريخهم وتمثيلهم المشرف للكرة المصرية سواء على المستوى الإفريقي أو العالمي، مؤكدا ان رؤية بيراميدز تطمح إلى تطوير صناعة الرياضة عن طريق تقديم مدارس جديدة غير اعتيادية مما يصب في مصلحة المنتخب الأول كجزء والقطاع الرياضي المصري ككل.

من جانبه قال خالد بدر، نائب الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز"، "أن نادي بيراميدز يعد من أبرز الأندية المصرية، وأنه بالأساس نادي متخصص في "كرة القدم" فقط مثل أغلب الأندية الأوروبية بمواصفات عالمية. مما يعزز من الجهد المبذول للنهوض بالمنظومة بشكل أسرع وأدق".

وأضاف بدر "أن الكرة المصرية نجحت بشكل كبير في تكوين قاعدة جماهرية على المستويين المحلي والدولي وأن بيراميدز يسعى للارتقاء بمكانة مصر الرياضية من خلال المشاركة في المحافل الدولية وأن بيراميدز نجح بالفعل في أولى خطواتها لتمثيل مصر بالوصول إلى نهائي الكونفدرالية".

يذكر أن نادي "بيراميدز" هو أحد أهم الأندية المصرية الحالية والتي تضم عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين والمحليين. وأحد أهداف النادي الأساسية هي تمثيل جمهورية مصر العربية في المحافل الرياضية العالمية.