بحضور محمد أبو العينين .. سيراميكا كليوباترا يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

يعقد نادي سيراميكا كليوباترا مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء غد الاثنين، في فندق شيراتون القاهرة بالدقي، لتقديم الصفقات الجديدة، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لوسائل الإعلام.

ويحضر المؤتمر الصحفي، النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني واللاعبون، والذي يشهد أيضا الإعلان عن قميص النادي الجديد، وكذلك الشعار الذي تغير منذ فترة قصيرة.

ويشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الموسم الجديد، الذي يشهد المشاركة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح مسئولو نادى سيراميكا كليوباترا فى الحصول على العديد من الصفقات فى الموسم الجديد وكان آخرها النجم الغاني كوامي بونسو من نادي الترجى التونسى ومن قبله صالح جمعة لاعب النادى الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق بشكل قوى فى الظهور الأول فى بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.