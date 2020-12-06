سون يتقدم لتوتنهام على أرسنال في الدوري الإنجليزي

سجل الكوري الجنوبي "سون هيونج مين"، لاعب نادي توتنهام، هدفا عالميا أمام فريق أرسنال في المباراة التي تجمعهما الآن، في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف بعدما توغل سون من منتصف الملعب وراوغ مدافع نادي أرسنال ووضع الكرة بشكل رائع على يسار الحارس في الزاوية الـ 90 لتسكن الشباك ويعلن تقدم فريق توتنهام بهدف نظيف في الدقيقة 12.

وأعلن مايكل أرتيتا وجوزيه مورينيو، تشكيل فريقي توتنهام وأرسنال في المباراة التي ستجمعهما، في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد تشكيل نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني تواجده على مقاعد البدلاء في المباراة. وجاء تشكيل توتنهام كالتالي: حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: أورييه - الديرفيريلد - داير - ريجيلون خط الوسط: هويبيرج - سيسوكو - لو سيلسو خط الهجوم: بيرجوين - سون - هارى كين بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - جابريال - تيرنى خط الوسط: تشاكا - توماس بارتى - ساكا خط الهجوم: ويليان - لاكازيت - أوباميانج

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