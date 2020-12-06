أحمد عيد يعتذر عن الظهور على قناة الزمالك.. شاهد

اعلن الكابتن احمد عيد لاعب نادى الزمالك السابق اعتذاره عن الظهور على قناة الزمالك اليوم وذلك من خلال نشره تغريدة عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

بعتذر عن الظهور علي قناة الزمالك انهاردة ".

وكتب احمد قائلا: "

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

- لما كله يعتذر ياكابتن مين هيوصل صوتنا ورفضنا للي بيحصل اللجنه دي بتهرج بتتعاقد مع لاعيبه وتفسخ بعد ساعتين ايه التهريج دا مفيش ولا صفقه غير بتوع امير مرتضي وكمان فسخو مع واحد منهم .

- عندك حق اصل هاتروح تعمل ايه .

- خير مافعلت.. ماتشاركش فى اللى بيحصل دا متخسرش الجمهور اللى مقدر حبك للنادى

- اقسم بالله أنت طول عمرك زملكاوي محترم فعلا حتروح تقول إيه

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كان الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق كشف عن مفاجأة مدوية بشأن تعاقد الزمالك مع احمد الشيخ لاعب الاهلي السابق .

وقال الغندور عبر تصريحات تلفزيونية فى برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك ان اللجنة المؤقتة لادارة النادي رفضت التعاقد مع احمد الشيخ.

واضاف الغندور ان اللجنة الموقتة رفضت فكرة التعاقد مع الشيخ حفاظا علي مبادئ النادي وقيمه خاصة بعدما هاجم اللاعب الزمالك اكثر من مرة قبل ذلك.

وانتشرت اخبار عن توقيع أحمد الشيخ، على عقود انتقاله لصفوف فريق الزمالك، وذلك لمدة 3 سنوات.

واجتاز أحمد الشيخ الفحص الطبي، اليوم السبت، قبل أن يوقع على عقود انتقاله للفريق لمدة 3 سنوات، بعد موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق على ضمه.

وكان من المقرر ان يظهر أحمد الشيخ في قناة نادي الزمالك،اليوم الأحد، بعد إعلان انضمامه رسميًا للفريق.

ورحل أحمد الشيخ عن النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع الفريق وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق المحلية والأفريقية.