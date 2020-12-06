استعدادا للدوري.. سموحة يفوز على الضبعة وديا بسداسية نظيفة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه على ضيفه فريق الضبعة بستة أهداف مقابل لاشئ، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب سموحه، ضمن أستعدادات الأزرق للنسخة الجديدة من مسابقة الدورى.

انتهى شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين أحرزهما أطهر الطاهر ورفيق كابو، وفى الشوط الثانى سجل شريف رضا ورجب نبيل وديريك تسيبامبى وقبل نهاية المباراة أضاف شريف رضا ثانى أهدافه.

وحرص أحمد سامى المدير الفنى لسموحه على أشراك أكبر عدد من اللاعبين، لتجهيزهم فنيا وبدنيا والوصول لأقصى درجات التفاهم والإنسجام بين اللاعبين قبل بدء المنافسات الرسمية.