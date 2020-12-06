نجح فريق القادسية بالفوز بنتيجة 2 - 1 على حساب نظيره الشباب، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وجاءت الأهداف عن طريق كل من ماخيتي ديوب لصالح الشباب في الدقيقة 20، بينما جاءت أهداف فريق القادسية عن طريق دانيلو مورينو في الدقيقة 41 والهدف الثاني عن طريق كارلوس اندريا في الدقيقة 66.
ويحتل فريق القادسية المركز التاسع برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القادسية يفوز على الشباب 2 - 1 بالدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.