القادسية يفوز على الشباب 2 - 1 بالدوري السعودي

نجح فريق القادسية بالفوز بنتيجة 2 - 1 على حساب نظيره الشباب، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت الأهداف عن طريق كل من ماخيتي ديوب لصالح الشباب في الدقيقة 20، بينما جاءت أهداف فريق القادسية عن طريق دانيلو مورينو في الدقيقة 41 والهدف الثاني عن طريق كارلوس اندريا في الدقيقة 66.

ويحتل فريق القادسية المركز التاسع برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.