النني بديلا في مباراة أرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي.. تشكيل الفريقين

أعلن مايكل أرتيتا وجوزيه مورينيو تشكيل فريقى توتنهام وأرسنال ، في المباراة التي ستجمع بينهما ، في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني تواجده على مقاعد البدلاء في المباراة .

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:.