أحمد حجازي يقود دفاع الاتحاد أمام الوحدة في الدوري السعودي

أعلن فابيو كاريللي المدير الفني لنادي اتحاد جدة تشكيل مباراة فريقه أمام الوحدة ، في المباراة التي ستجمع بينهما ، في إطار الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري أحمد حجازي المنتقل حديثًا إلى نادي اتحاد جدة على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي قادمًا من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي أساسيًا . وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:. حراسة المرمى: جروهي الدفاع: حمدان الشمرانى - أحمد حجازى - زياد السهيل - سعود عبد الحميد الوسط: المالكى - برونو هنريكى - البيشى الهجوم: رومارينيو - رودريجيز - بريجوفيتش ويحتل فريق اتحاد جدة المركز السادس من جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 9 نقاط ، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

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