نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم أمير عادل.. 5 صفقات "فوتوشوب" للزمالك في الميركاتو الصيفي (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب القيد الصيفي للموسم الجديد 2020 – 2021، ولم يضم الزمالك سوى صفقة وحيدة بشكل رسمي حتي الآن بالتعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي قادمًا من نادي الصفاقسي لمدة 3 مواسم قادمة.

وتراجع مسئولو الزمالك عن إتمام التعاقد مع 5 صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد الحصول على توقيع بعضهم بشكل رسمي، ولم يرتدي هؤلاء اللاعبين القميص الأبيض سوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد على وجود حالة من العشوائية والتخبط تُدار بها القلعة البيضاء حالياً.

البداية كانت مع الأنجولي آري بابل مهاجم أول أغسطس الأنجولي السابق والذي اتفق مسئولو الزمالك معه على الانضمام للقلعة البيضاء هذا الصيف، ووقع اللاعب عقود مبدئية مع الزمالك، قبل التراجع عن إتمام الصفقة، وانتقل بعدها اللاعب إلى نادي التعاون السعودي ولم تكتمل الصفقة أيضًا، لينضم في النهاية لنادي الإسماعيلي.

أما ثاني الصفقات "الفوتوشوب" في الزمالك هو علي غزال مدافع منتخب مصر ولاريسا اليوناني السابق، حيث أعلن فرج عامر رئيس سموحة أنه بعد الاتفاق مع اللاعب على الانضمام لناديه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مسئولي الزمالك يطلب ضم اللاعب بعدما أبدى الأخير رغبته في الانتقال للقلعة البيضاء، وبعد الاتفاق على بنود التعاقد، توقفت الصفقة بشكل مفاجئ وانضم "غزال" للنادي السكندري.

من الصفقات التي لم تكتمل في الزمالك مؤخرًا صفقة أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والذي اتفق مع مسئولي القلعة البيضاء على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد معه والقيمة المالية للصفقة ووقع على عقود مبدئية لمدة 3 مواسم، ولكن قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، أعلن مسئولي الزمالك التراجع عن إتمام الصفقة.

أما رابع صفقة للزمالك كانت للمحترف المصري أمير عادل والذي يحمل الجنسية الدنماركية، وبعد إتمام التعاقد معه وتوقيعه على عقود انتقاله للقلعة البيضاء بشكل رسمي لمدة 4 مواسم، أعلن مسئولو النادي التراجع عن إتمام الصفقة بسبب عدم اقتناع البرتغالي باتشيكو بمستواه الفني ليكتفي اللاعب بصورة يحمل فيه القميص الأبيض مع عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي ولم يرتدي القميص سوى في صورة "فوتوشوب" على السوشيال ميديا.

ربطت أيضًا تقارير صحفية صالح جمعة نجم الأهلي السابق بالانتقال للزمالك مرات عديدة، آخرها كان خلال الأيام الماضية وبعد فسخ اللاعب عقده بشكل رسمي مع القلعة الحمراء، وانتشرت أنباء قوية عن اتفاق مسئولي الزمالك معه للانضمام لصفوف الفريق بالموسم المقبل وذلك عبر شقيقه عبد الله جمعة، ولكن اللاعب انتقل في النهاية لنادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.