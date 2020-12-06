نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تعرض لصدمة قبل مواجهة يوفنتوس المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وذلك عقب إصابة نجمع الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأوضحت وسائل الإعلام أن ديمبلي شارك في الشوط الثاني من خسارة برشلونة على يد قادش بنتيجة بهدفين مقابل هدف مؤخرًا في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"أظهرت الاختبارات الطبية التي أجراها الفرنسي عثمان ديمبلي معاناته من استطالة في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن".

واختتم برشلونة بيانه قائلاً:"مدة غياب ديمبلي عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".