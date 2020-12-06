نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كالياري يتعادل مع فيرونا مع في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادي فيرونا أمام ضيفه كالياري بنتيجة 1-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل صامويل دي كارميني هدفا لفيرونا في الدقيقة الثامنة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتقدم فيرونا بهدف حمل توقيع ماتيا زاكايني في الدقيقة 21 لكن كالياري أدرك التعادل في الدقيقة 49 بواسطة رازافان مارين.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع فيرونا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن مقابل 12 نقطة لكالياري في المركز الحادي عشر.