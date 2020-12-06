كريستال بالاس يكتسح وست بروميتش بخماسية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح فريق كريستال بالاس نظيره وست بروميتش بخماسية خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل أهداف كريستال بالاس دارنل فورلونج، لاعب وست بروميتش، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة، وويلفريد زاها (هدفين) في الدقيقتين 56 و68 وكريستيان بنتيكي (هدفين) في الدقيقتين 59 و82.

فيما سجل هدف وست بروميتش الوحيد كونور كالاجار في الدقيقة 30.

وأكمل وست بروميتش المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد ماثيو بيريرا.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد وست بروميتش عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.