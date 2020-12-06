نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أول دورة تدريبية إقليمية لتزلج اختراق الضاحية بمشاركة 30 مدربا ومدربة من مصر و6 دول عربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مدى اربعة أيام تنطلق فى الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM بمشاركة 7 دول عربية هي مصر ، الأردن ، تونس ، المغرب ، عمان ، لبنان ، بالاضافة الى الامارات الدولة المنظمة أعمال الدورة التدريبية الإقليمية فى رياضة تزلج اختراق الضاحية ، والتى ترعاها الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى وبتنظيم اماراتى ، استكمالا للتعاون المشترك بينهما من خلال خطة التدريب السنوية التى أقرها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ، وقام الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس الأمناء بتنظيمها ، وتأتي اقامة هذه الدورات التدريبية على المنصة الافتراضية بسبب جائحة كورونا التى أوقفت جميع الانشطة الرياضية فى العالم ، الا أن الاولمبياد الخاص الدولى واصل دوراته التدريبية ، خاصة وأنه مقبل على حدثين كبيرين الأول الالعاب العالمية الشتوية بكازان الروسية 2022 و الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 .

وصرح د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بأن وجود الخبير العالمى الهولندي اد بترسون ، ساهم على الاقبال الشديد للمشاركة فى تلك الدورة التدريبية والتى تعد ثانى دورة تدريبية فى الرياضات الشتوية بعد دورة الفلوربول التى أقامتها الرئاسة الاقليمية العام الماضى، وسوف يتم استكمال باقى الدورات التدريبية فى باقى الرياضات الشتوية بهدف إدخالها لمختلف برامج المنطقة .

وتشارك مصر فى هذه الدورة ب30 مدربا ومدربة وهم محمد حسن صالح سليمان ، عائشة صالح حسين محمد ،عادل حسين منصور، سندس محمد محمود محمد ، مروه صبري ابراهيم دكروري ، علاء فؤاد أحمد عيسي ، نبيل عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ،عبداللطيف عبد الرحيم محمد ، محمود السيد البدوي عبد المقصود جوده ، الاء أشرف محمد فهمي عبدالرحمن ، طه خضر طه محمد ، رجب فتحي أحمد غريب ، محمد محمود بيومي حسنين ، محمد جلال محمد ، محمد سيد احمد سلام ،- منه الله تيسير السيد ابراهيم ، حماده محمد حسيني ، هدير مختار عبد الستار ، نهال ضابر عبد الرحمن ، هايدي ماهر عبد الفتاح ، امل ايمن فكري عيسي ، اسماء يوسف بيومي ، عطيات محمد السيد ، محمد دسوقي عبد العاطي ، منه الجمل ، سلمى على مرسي اسماعيل ،احمد سمير ،عثمان سيد قطب ،نهي فاروق صالح ، وجدي صلاح الدين ، محمد توفيق حامد ، محمد محمد عبد الله ،زينب خالد ، نجلاء فتحي