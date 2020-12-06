رئيس التليفزيون لصدى البلد: ٦ اختصاصات لمخرجي المباريات وحكام ال VAR فى الموسم الجديد

شهدت الفترة الأخيرة خلافات عديدة حول دور حكم الفيديو ال var والاختصاصات الممنوحة له مقابل الدور الذي يقوم به مخرجو المباريات في إدارة البرامج الرياضية والمسئولون عن النقل التليفزيوني

وكشفت نائلة فاروق رئيس التليفزيون عن ٦ اختصاصات لمخرج اى مباراة فى المسابقات المحلية بدءا من الموسم الجديد.

وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق منافسات الدورى الممتاز يوم ١١ ديسمبر الجارى وتم الإعلان عن مواعيد ٧ جولات فى الدورى الجديد.

وقالت نائلة فاروق رئيس التليفزيون فى تصريحات خاصة لصدى البلد: هناك عدة نقاط تكشف الفارق في الاختصاصات لمخرج المباراة وقرارات حكام تقنية الفيديو وهي:

1-حكم الفيديو لديه بالسيارة الخاصة بالتقنيه جميع الكاميرات الموجودة بملعب المباراة.

٢- حكم الفيديو هو المسئول الأول عن كل اللقطات المأخوذة في أي حالة فيديو تحكيمه وليس لمخرج المباراة أي علاقة بها.

٣- حكم الفيديو هو المسئول عن الإعادات لحكم الساحة.

٤- ممنوع نهائيا دخول أي شخص للسيارة الخاصة بتقنية الفيديو حتى مخرج المباراة .

٥- توزيع الكاميرات قبل كل مباراة و المخرج ملتزم بالبروتوكول الخاص بتوزيع الكاميرات من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي للمباريات الأفريقية.

٦- في عملية التواصل بين حكم الساحة وحكم الفيديو لن يتداخل أي شخص نهائيا في ذلك ولذا فإن مخرج المباراة ليس له علاقة بأي إعادة لحكم الساحة نهائيًا..