رئيس التليفزيون لصدى البلد: ٦ اختصاصات لمخرجي المباريات وحكام ال VAR فى الموسم الجديد

شهدت الفترة الأخيرة خلافات عديدة حول دور حكم الفيديو ال var والاختصاصات الممنوحة له مقابل الدور الذي يقوم به مخرجو المباريات في إدارة البرامج الرياضية والمسئولون عن النقل التليفزيوني
وكشفت نائلة فاروق رئيس التليفزيون عن ٦ اختصاصات لمخرج اى مباراة فى المسابقات المحلية بدءا من الموسم الجديد.
وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق منافسات الدورى الممتاز يوم ١١ ديسمبر الجارى وتم الإعلان عن مواعيد ٧ جولات فى الدورى الجديد.
وقالت نائلة فاروق رئيس التليفزيون فى تصريحات خاصة لصدى البلد: هناك عدة نقاط تكشف الفارق في الاختصاصات لمخرج المباراة وقرارات حكام تقنية الفيديو وهي:
1-حكم الفيديو لديه بالسيارة الخاصة بالتقنيه جميع الكاميرات الموجودة بملعب المباراة.
٢- حكم الفيديو هو المسئول الأول عن كل اللقطات المأخوذة في أي حالة فيديو تحكيمه وليس لمخرج المباراة أي علاقة بها.
٣- حكم الفيديو هو المسئول عن الإعادات لحكم الساحة.
٤- ممنوع نهائيا دخول أي شخص للسيارة الخاصة بتقنية الفيديو حتى مخرج المباراة .
٥- توزيع الكاميرات قبل كل مباراة و المخرج ملتزم بالبروتوكول الخاص بتوزيع الكاميرات من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي للمباريات الأفريقية.
٦- في عملية التواصل بين حكم الساحة وحكم الفيديو لن يتداخل أي شخص نهائيا في ذلك ولذا فإن مخرج المباراة ليس له علاقة بأي إعادة لحكم الساحة نهائيًا..
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