ريال بيتيس يفوز على أوساسونا 2-0 بالدوري الإسباني

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق بورخا أيجليسياس في الدقيقة 76 ، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق خوان ميراندا لاعب إنتر ميلان السابق في الدقيقة 90 وقبل لحظات من نهاية المباراة .
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ريال بيتيس المركز الثامن برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل فريق أوساسونا المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة ـ من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
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