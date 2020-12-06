ريال بيتيس يفوز على أوساسونا 2-0 بالدوري الإسباني

نجح فريق ريال بيتيس في الفوز على نظيره أوساسونا بنتيجة 2-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما ، في إطار الجولة الثانية عشر من ترتيب الدوري الإسباني.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق بورخا أيجليسياس في الدقيقة 76 ، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق خوان ميراندا لاعب إنتر ميلان السابق في الدقيقة 90 وقبل لحظات من نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ريال بيتيس المركز الثامن برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل فريق أوساسونا المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة ـ من جدول ترتيب الدوري الإسباني.