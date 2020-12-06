الإعلان خلال ساعات .. سموحة على أعتاب التعاقد مع لاعب الزمالك

يواصل مسئولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مفاوضاته مع إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات كريم بامبو لاعب القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم دوت الخليج أن مسؤولي سموحة توصلوا بشكل مبدئي إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن التعاقد مع كريم بامبو مقابل 2.5 مليون جنيه على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة. جاء ذلك عقب اتخاذ الرؤية الفنية للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي الذي أبدي رغبته في التعاقد مع اللاعب.

وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن وهم: محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السوداني في صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن سموحة كل من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الإضافة إلى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.