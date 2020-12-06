كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع "وحش" الإسماعيلي

فشلت مفاوضات إنتقال عمر الوحش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الحالية إستعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها منتصف ديسمبر الجاري.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن أسباب فشل إتمام الصفقة، هو طلب النادي الإسماعيلي ضم مدافع محمد عبدالسلام، أو الحصول على مبلغ ٦ ملايين جنيه.

في المقابل عرض الزمالك كريم بامبو مهاجم الفريق، في صفقة تبادلية أمام الحصول على خدمات الوحش، ورفض التفريط في مدافع الفريق محمد عبدالسلام، بالإضافة للمبلغ المالي الذي طلبه الإسماعيلي لإتمام الصفقة.

وأشارت مصادر بالنادي إلى أن "الوحش" يمكن أن ينتقل إلى صفوف الزمالك يناير المقبل، في حالة عدم الوصول لحل خلال الساعات القليلة المتبقية قبل غلق القيد في الساعات الأولى من صباح الغد الإثنين.