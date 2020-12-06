مباراة الأهلي والمحلة تواجه التأجيل بسبب السوبر الأفريقي

تواجه مباراة فريق غزل المحلة والنادى الأهلى المقرر إقامتها يوم ١٨ ديسمبر الجاري على ملعب المحلة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز شبح التأجيل.

يأتي ذلك نظرا لتزامن مباراة المحلة والمارد الأحمر فى الدورى الممتاز مع لقاء السوبر الأفريقي الذي يجمع بين الأهلي بطل دورى أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بكل كأس الكونفدرالية فى القاهرة.

كان اتحاد الكرة أعلن جدول مواعيد مباريات أول 7 جولات للدوري المصري للموسم الجديد 2020 - 2021 من بينها لقاء القمة بين القطبين الزمالك والأهلي.

وحدد اتحاد الكرة يوم 28 ديسمبر الجاري موعدا للقاء القمة بين الزمالك والأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة للمسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 11 ديسمبر الجاري حيث يلعب الأهلي حامل اللقب الأهلي أمام مصر المقامة يوم 13 ديسمبر باستاد السلام، بينما يلعب الزمالك أمام المقاولون العرب يوم 12 من نفس الشهر.

يذكر أن الأهلي قد حقق الثلاثية هذا الموسم بالتتويج بلقبي الدوري وكأس مصر وتوج أيضا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ومن المقرر أن يواجه نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري.