تواجه مباراة فريق غزل المحلة والنادى الأهلى المقرر إقامتها يوم ١٨ ديسمبر الجاري على ملعب المحلة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز شبح التأجيل.
يأتي ذلك نظرا لتزامن مباراة المحلة والمارد الأحمر فى الدورى الممتاز مع لقاء السوبر الأفريقي الذي يجمع بين الأهلي بطل دورى أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بكل كأس الكونفدرالية فى القاهرة.
كان اتحاد الكرة أعلن جدول مواعيد مباريات أول 7 جولات للدوري المصري للموسم الجديد 2020 - 2021 من بينها لقاء القمة بين القطبين الزمالك والأهلي.
وحدد اتحاد الكرة يوم 28 ديسمبر الجاري موعدا للقاء القمة بين الزمالك والأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة للمسابقة.
ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 11 ديسمبر الجاري حيث يلعب الأهلي حامل اللقب الأهلي أمام مصر المقامة يوم 13 ديسمبر باستاد السلام، بينما يلعب الزمالك أمام المقاولون العرب يوم 12 من نفس الشهر.
يذكر أن الأهلي قد حقق الثلاثية هذا الموسم بالتتويج بلقبي الدوري وكأس مصر وتوج أيضا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ومن المقرر أن يواجه نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة الأهلي والمحلة تواجه التأجيل بسبب السوبر الأفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.