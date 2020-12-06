4 منهم للأهلى والزمالك.. كاف يبرز أفضل 10 تمريرات حاسمة في دوري أبطال إفريقيا

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فيديو لأفضل 10 تمريرات حاسمة في نسخة العام "2020" من دوري أبطال إفريقيا والتي توج بها النادي الأهلي . وتضمن الفيديو تمريرتين للثتائي محمد مجدي قفشة وعمرو السولية من النادي الأهلي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي من الزمالك . وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك بعد الفوز عليه 2-1 في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة. وأنهت إدارة الأهلي، إجراءات صرف مكافآت الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للاعبي الفريق الأول وجهازهم الفني؛ عقب الإنجاز الكبير والتأهل لكأس العالم للأندية. وقامت الإدارة المالية بتحويل مكافآت الفريق لحسابات اللاعبين والجهاز الفني وسوف يتم خلال ساعات تحويل نسبة فوز السويسري رينيه فايلر في البطولة حسب المباريات التي كان متواجدًا فيها.

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