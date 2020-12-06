الشوط الأول.. توتنهام يتقدم بهدفين على أرسنال فى الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين فريقي توتنهام وأرسنال بتقدم للأول بهدفين مقابل لا شئ ، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق سون وكين حيث جاء الهدف الأول لسون في الدقيقة 12 ، بينما جاء هدف كين في الدقيقة 44 وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول .
وسجل سون هدفا عالميا بعدما توغل من منتصف الملعب وراوغ مدافع نادي أرسنال ووضع الكرة بشكل رائع على يسار الحارس في الزاوية ال90 لتسكن الشباك ويعلن تقدم فريق توتنهام بهدف نظيف في الدقيقة 12.
وبنفس الطريقة ، ومن هجمة مرتدة لفريق توتنهام أستطاع سون أن يصنع هدفا لزميله هارى كين في الدقيقة 44 بعدما وضع الكرة في بطن العارضة الرأسية لتسكن الشباك.
وشهد تشكيل نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني تواجده على مقاعد البدلاء في المباراة .
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:.
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: أورييه - الديرفيريلد - داير - ريجيلون
خط الوسط: هويبيرج - سيسوكو - لو سيلسو
خط الهجوم: بيرجوين - سون - هارى كين
بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:.
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - جابريال - تيرنى
خط الوسط: تشاكا - توماس بارتى - ساكا
خط الهجوم: ويليان - لاكازيت - أوباميانج
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