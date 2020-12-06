ليستر سيتي يحقق فوز مثير على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ليستر سيتي فوز مثير على مضيفه شيفيلد يونايتد اليوم الأحد بنتيجة 2 / 1 في المرحلة 11 من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليستر، الذي خسر مباراتيه الأخيرتين في المسابقة أمام ليفربول وفولهام، إلى 21 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وتقدم ليستر بهدف حمل توقيع أيوزي بيريز في الدقيقة 24، لكن سرعان ما تعادل شيفيلد بهدف عن طريق أوليفر مكبورني في الدقيقة 26.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1 / 1، أحرز النجم المخضرم جيمي فاردي هدف الفوز الثمين لليستر في الدقيقة 90، ليحرز هدفه التاسع في المسابقة خلال الموسم الحالي.