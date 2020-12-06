نهضة بركان يكشف حقيقة اعتراضه على إقامة السوبر الأفريقي في مصر

وقال حسين فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "السادسة" على قناة الأهلى: نهنئ الأهلى على التتويج بالثلاثية، ونسعى دائمًا لأن تكون الكرة الأفريقية فى القمة مع الكرة الأوروبية، لم يخطرنا الكاف بأن موعد السوبر الأفريقى سيكون فى 18 ديسمبر، وتأكدنا من مصدر رسمى أنه لا تغيير فى موعد مباراة السوبر وحتى الآن المباراة ستقام على الأراضى القطرية.
وأكمل: نهضة بركان لا يعارض إقامة المباراة على الأراضى المصرية، ولكننا نريد الالتزام بالاتفاقية المبرمة بين الكاف والاتحاد القطرى بشأن السوبر الأفريقى.
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