علي غزال يظهر في تدريبات سموحة بعد إتمام التعاقد رسميا

وحصل نادي سموحة، على خدمات اللاعب المصري، علي غزال، بعد فسخ تعاقده مع فريق "لاريسا" اليوناني بالتراضي؛ لينهي مسيرته الأوروبية وسط عروض مصرية استقبلها في الأيام القليلة الماضية.
ونجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في إتمام التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.
وأبدي أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، رغبته بالتعاقد مع اللاعب في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها.
انتهى شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين أحرزهما أطهر الطاهر ورفيق كابو، وفى الشوط الثانى سجل شريف رضا ورجب نبيل وديريك تسيبامبى وقبل نهاية المباراة أضاف شريف رضا ثانى أهدافه.
وحرص أحمد سامى المدير الفني لسموحة على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، لتجهيزهم فنيا وبدنيا والوصول لأقصى درجات التفاهم والانسجام بين اللاعبين قبل بدء المنافسات الرسمية.
وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن وهى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.
ورحل عن سموحة كل من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.
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