علي غزال يظهر في تدريبات سموحة بعد إتمام التعاقد رسميا

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتظام علي غزال مدافع المنتخب الوطني السابق والمنضم حديثا لصفوف الفريق السكندري في تدريبات الفريق غدًا، الإثنين، تحت قيادة أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول.

وحصل نادي سموحة، على خدمات اللاعب المصري، علي غزال، بعد فسخ تعاقده مع فريق "لاريسا" اليوناني بالتراضي؛ لينهي مسيرته الأوروبية وسط عروض مصرية استقبلها في الأيام القليلة الماضية. ونجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في إتمام التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأبدي أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، رغبته بالتعاقد مع اللاعب في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها.

و فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه على ضيفه فريق الضبعة بستة أهداف مقابل لا شيء، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب سموحة، ضمن استعدادات الأزرق للنسخة الجديدة من مسابقة الدورى.

انتهى شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين أحرزهما أطهر الطاهر ورفيق كابو، وفى الشوط الثانى سجل شريف رضا ورجب نبيل وديريك تسيبامبى وقبل نهاية المباراة أضاف شريف رضا ثانى أهدافه.

وحرص أحمد سامى المدير الفني لسموحة على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، لتجهيزهم فنيا وبدنيا والوصول لأقصى درجات التفاهم والانسجام بين اللاعبين قبل بدء المنافسات الرسمية.