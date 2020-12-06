محمد صلاح ينهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف في شباك ولفرهامبتون

انتهى الشوط الاول من مباراة ليفربول امام ولفرهامبتون بتقدم الريدز بهدف لمحمد صلاح احرزه في الدقيقة 24 من عمر اللقاء . وكان قد أعلن الألماني "يورجن كلوب"، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الأنفيلد، في إطار الجولة الحادية عشرة من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد التشكيل، وجود النجم المصري محمد صلاح على رأس فريق ليفربول. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: كيلهير خط الدفاع: ويليامز - ماتيب - فابينيو - روبرتسون خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - جونز خط الهجوم: مانى - محمد صلاح - فيرمينو ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 17 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسعى فريق ليفربول إلى الفوز على فريق ولفرهامبتون وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي من توتنهام خاصة بعد فوز الأخير على نظيره أرسنال بهدفين مقابل لا شيء.

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