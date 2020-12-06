نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثف مسؤولو نادي الزمالك مفاوضاتهم مع نادي بيراميدز، من أجل التعاقد مع عبد الله بكرى مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع عبد الله بكري، قبل إغلاق فترة القيد، في الساعات المقبلة.

وحصل الزمالك على توقيع رغبة من عبد الله بكري، على الانتقال إلى الفريق بداية الموسم الجديد، ويتبقى المفاوضات مع نادي بيراميدز.

ويتبقي لعبد الله بكري موسم واحد فقط مع بيراميدز ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، كما أنه ينضم للنادي الذي وقع له في الصيف المقبل دون مقابل.