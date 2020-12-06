نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من جالياني على التعاقد مع بالوتيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي لمونزا الذي يلعب في الدرجة الثانية في إيطاليا عن سعادته بالتعاقد مع ماريو بالوتيلي وأكد أنه يؤمن به.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن رايولا من وكلاء اللاعبين المعروفين بالضغط على الأندية لجلب أعلى العقود للاعبيه وزيادة نسبة العمولة التي يحصل عليها من الصفقات ولكنه رفض الحصول على عمولة من صفقة بالوتيلي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بالوتيلي كان بدون نادي منذ الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع بريشيا وانتقل إلى مونزا في صفقة مجانية.

وقال جالياني في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية:"ما زلت أؤمن به، ماريو ولد جيد، قلت لبالوتيلي لا تثق في المجاملين لك دون سبب، إذا لزم الأمر سوف تسمع توبيخي لكن هذا سيكون مفيدًا لك وقرأت في عينيه أنه تفهم الأمر وهذا ما كنت أبحث عنه".

وأضاف:"إصابة ماتيا فينوتو جعلتنا بدون مهاجم حتى نهاية الموسم لذا تحدثت مع برلسكوني عن بالوتيلي يوم الثلاثاء وأخبرني بالمضي قدمًا في الصفقة ومنحني رصيدًا حسب الطلب".

واختتم جالياني تصريحاته قائلاً:"مينو رايولا رفض الحصول على أي عمولة في الصفقة وعلمنا أننا سنصل إلى اتفاق لدرجة أنهم قالوا لي أن أضع الأرقام الخاصة بعقد بالوتيلي".