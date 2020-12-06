كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مفاجأة من العيار الثقيل داخل نادي الزمالك، واعتذار أحد أعضاء اللجنة الثلاثية، واستقالة عبد الحليم علي.
وقال "فايق"، خلال تصريحاته في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن المستشار محمد عطية اعتذر عن استكمال مشواره مع الزمالك في اللجنة المكلفة بمهمة رئاسة نادي الزمالك.
وأضاف فايق أن عبد الحليم علي من إدارة الكرة بنادي الزمالك بعد تعيينه من قبل اللجنة المكلفة بمهمة رئاسة النادي.
وكانت آخر تصريحات مدير الكرة في الزمالك، عبد الحليم علي، أن الأبيض لديه قوام جيد بشهادة الجميع، نمتلك في كل مركز 3 أو 4 لاعبين، ونسعى لتدعيم الفريق من خلال صفقات حرة لكي لا نحمل خزينة النادي أعباء كثيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة جديدة تضرب الزمالك.. استقالة عضو من اللجنة المؤقتة لإدارة النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.