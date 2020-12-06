أزمة جديدة تضرب الزمالك.. استقالة عضو من اللجنة المؤقتة لإدارة النادي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مفاجأة من العيار الثقيل داخل نادي الزمالك، واعتذار أحد أعضاء اللجنة الثلاثية، واستقالة عبد الحليم علي.

وقال "فايق"، خلال تصريحاته في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن المستشار محمد عطية اعتذر عن استكمال مشواره مع الزمالك في اللجنة المكلفة بمهمة رئاسة نادي الزمالك.

وأضاف فايق أن عبد الحليم علي من إدارة الكرة بنادي الزمالك بعد تعيينه من قبل اللجنة المكلفة بمهمة رئاسة النادي.

وكانت آخر تصريحات مدير الكرة في الزمالك، عبد الحليم علي، أن الأبيض لديه قوام جيد بشهادة الجميع، نمتلك في كل مركز 3 أو 4 لاعبين، ونسعى لتدعيم الفريق من خلال صفقات حرة لكي لا نحمل خزينة النادي أعباء كثيرة.