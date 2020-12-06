وفاة والد اللاعب عمرو زكي

أعلن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على فيسبوك . وقال عمرو زكي عبر فيسبوك : " البقاء لله وفاة والد عمرو ذكي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة". وكان عمرو زكى قد نشر صورة برفقة والده قبل أيام وعلق عليها طالبًا الدعاء من متابعيه نظرًا لمرور والده بوعكة صحية.

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