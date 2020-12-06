جمال محمد علي يتابع استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

حرص الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على مؤازرة منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، خلال معسكره الذي يقيمه استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وتابع جمال محمد علي، آخر استعدادات شباب الفراعنة من حيث حجز الملاعب ومكان الاقامة والانتقالات قبل السفر إلى تونس، بعد غد الثلاثاء، لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر الجاري والمؤهلة لكأس الأمم بموريتانيا 2021.

وحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي يقيمه استعدادًا للمشاركة في تصفيات بطولة امم افريقيا والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020.

واكد صبحي علي مؤازرة المنتخب المصري للشباب لكرة القدم بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب،خلال تصفيات بطولة افريقيا في تونس، والتي يتنافس فيها منتخبات "مصر -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا" ويتاهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم افريقيا المقرر اقامتها في موريتانيا مارس 2021.

واضاف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المنتخبات القومية في جميع الالعاب لتنافس علي البطولات الدولية، حيث ان الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات للمنتخب قبل سفرهم الي تونس في 13 ديسمبر الحالي للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته أمام منتخب ليبيا يوم 15 ديسمبر فى الساعة الثانية ظهرا على ملعب المنتزه.

ويواجه منتخب مصر في مباراته الثانية، نظيره التونسي صاحب الضيافة على ملعب رادس يوم 18 مارس الثانية ظهرا .

ويلتقى منتخب مصر فى ثالث مبارياته أمام منتخب الجزائر في الجولة الرابعة يوم 24 ديسمبر على ملعب المنزه فى الثانية ظهرًا، قبل أن يختتم مبارياته أمام المغرب على ملعب المنزه يوم 27 ديسمبر .

يذكر أن منتخب مصر للشباب سوف يفتتح مواجهاته أيام 15 و18 و24 و27 ديسمبر المقبل، حيث يلتقى نظيره منتخب ليبيا في ستاد المنزه، ثم تونس في ستاد رادس، والجزائر في الجولة الرابعة على ستاد المنزة، واخيرا يلتقي مع المغرب.

ويخوض منتخب الشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في موريتانيا العام المقبل مواجهاته أيام 15 و18 و24 و27 ديسمبر المقبل، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة ليبيا في ستاد المنزه، ثم تونس في ستاد رادس، والجزائر في الجولة الرابعة على ستاد المنزة، واخيرا يلتقي مع المغرب.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، قرر فتح تدريب على الملعب الفرعي باستاد القاهرة أول أمس الاثنين لجميع وسائل الإعلام. ويستعد المنتخب لدخول معسكر مغلق استعدادًا، للمشاركة في فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، في تونس والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وتحتضن تونس البطولة في الفترة من 15ديسمبر المقبل الي 27 من الشهر ذاته، ، بمشاركة الجزائر والمغرب وليبيا أيضًا. ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعد