فينالدوم يضيف الثاني لـ ليفربول على حساب وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أحرز فينالدم لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني لفريقه أمام وولفرهامبتون في المباراة التي تجمعهما، في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف في الدقيقة 58 بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية الـ 90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد النقاط الثلاث.
وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة أيضًا من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول.
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