نور الطيب تعلن اعتزال الإسكواش: «الوقت مناسب لأكون أم»

أعلنت نور الطيب لاعبة نادي هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميًا اعتزالها الإسكواش بسبب انتظار مولودها الأول هي واللاعب علي فرج لاعب نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميًا

وقالت اللاعبة صاحبة ال27 عامًا في تصريحات لرابطة محترفي الإسكواش :"لقد كان قرار صعب فأنني قضيت أكثر من 22 عام في رياضة الإسكواش ولكنه الوقت مناسب لأكون أم."

وأكدت اللاعبة إنه بالفعل لازال الوقت مبكرًا لذلك ولكنها أصبحت مستعدة للخطوة القادمة ، وأضافت نور أن هدفها الموسم الماضي كان الفوز ببطولة العالم وتصدر قمة التصنيف العالمي ولكنها لم تستطع تحقيق ذلك وشعرت بالإحباط من هذا الأمر ولكنه ليس السبب الذي دفعها للإعلان عن الاعتزال.

وظهرت نور الطيب في فيديو عبر رابطة محترفي الإسكواش تتحدث عن خبر حملها واعتزالها وكان ييدو عليها علامات التأثر ولكنها أكدت في النهاية أنها متحمسة تجاه الخطوة الجديدة.

وفي وقت سابق أعلنت نور الطيب انسحابها من بطولة بلاك بول للإسكواش والتي تستضيفها ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس في الفترة من7 وحتى 12 ديسمبر الجاري لأسباب شخصية لم تعلن عنها وقتها.