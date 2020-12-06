سلبية المسحة الثانية لـ المنسق الإعلامي لمنتخب مصر

جاءت نتيجة المسحة الثانية لشادي الجيلانى، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول، سلبية من إصابته بفيروس كورونا ليتأكد شفاؤه من الفيروس المستجد.

وكان اتحاد الكرة أعلن إصابة بعض لاعبى المنتخب وأفراد الجهاز الطبى والإدارى بفيروس كورونا عقب العودة من رحلة توغو بعدما فاز الفراعنة بنتيجة 3-1 فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وشهد معسكر منتخب مصر الأخير إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا على رأسهم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى بخلاف بعض أعضاء الجهاز الطبى والإدارى وأبرزهم محمد عبده أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعي.

وشهدت النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للمنتخبات، تقدما كبيرا لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى حيث صعد الفراعنة إلى المركز 49 بعد أن كان فى المركز الـ 52 الشهر الماضى.

وحقق منتخب مصر فوزين متتاليين على نظيره التوجولي فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة ورفع رصيده إلى 1432 نقطة بعدما كان فى رصيده 1420 قبل التوقف الدولى.