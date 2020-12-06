صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز برباعية على ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة أخر.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة أيضًا من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول .

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فينالدوم بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية ال90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد الثلاث نقاط .