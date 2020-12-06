أسيست صلاح.. ماتيب يضيف الثالث لليفربول أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

استطاع المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول من إضافة الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي تجمع بينه وبين ولفرهامبتون حاليًا على ملعب الأنفيلد وذلك عن طريق ضربة رأسية من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

أحرز فينالدم لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني لفريقه أمام ولفرهامبتون ، في المباراة التي تجمع بينهما ، في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 58 بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية ال90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد الثلاث نقاط .

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة أيضًا من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول .