نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمسطا يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" قبل مواجهة الفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الكروي الأول بمركز شباب سمسطا استعداداته المكثفة لمواجهة الفيوم الرياضي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني. وخلال التدريبات التي شهدت تواجد جميع لاعبي الفريق، حرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة علي حسن، المدير الفنى على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين مثمنا على أداء جميع اللاعبين خلال المباراة الماضية أمام بني سويف والتى انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في وقت قاتل. وحرص الجهاز الفنى لسمسطا على شرح أخطاء اللاعبين ومطالبتهم بالتعويض وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير بمواجهة الفيوم وحصد الثلاث نقاط ومواصلة الأداء المتميز.

ويغيب عن صفوف الفريق "الزينى" مدافع الفريق المتميز وذلك لطرده بالدقائق الأخيرة بمباراة الفريق أمام بني سويف. ويحتل سمسطا المركز السادس برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل الفيوم المركز الثاني عشر برصيد نقطة وحيدة.