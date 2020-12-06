نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ساسي يكشف سر تأجيل جلسة الحسم مع إدارة الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف وكيل نجم الزمالك فرجاني ساسي، آخر تطورات تجديد عقد اللاعب التونسي في ظل تأجيل الجلسة التي كانت منتظرة بين الطرفين لحسم الأمور.
وقال مهند عون وكيل ساسي عبر قناة الزمالك مساء اليوم: "إدارة الزمالك منشغلة ببعض الأمور الإدارية في النادي ولذلك اتفقنا على عقد جلسة بعد أسبوعين مع فرجاني".
وأكمل: "جلست مع المستشار محمد عطية نائب اللجنة التي تدير الزمالك ومع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة والثنائي أكد لي رغبة الزمالك في استمرار فرجاني".
واستمر في تصريحاته: "ساسي أبلغ أيمن يونس اليوم الأحد، برغبته في الاستمرار مع الزمالك واتفقنا مع لجنة الكرة على التفاصيل المالية الخاصة بتجديد تعاقده".