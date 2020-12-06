الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع البنزرتي التونسي

واعلن مسؤولو التعاقدات بالإسماعيلي في وقت سابق عن التعاقد مع كلا من الانجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي واحمد مصطفى لاعب الدوري البلجيكي والتونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد عادل مدافع الانتاج الحربي.

وحصل مسؤولو التعاقدات بالإسماعيلي على توقيع عصر اليوم والاتفاق على التفاصيل النهائية للتعاقد قبل التوقيع رسمياً.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012