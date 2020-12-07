ميلان يعزز صدارته بنقاط سامبدوريا

ميلان يعزز صدارته بنقاط سامبدورياعزز فريق ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على سامبدوريا 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري.

وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء وأضاف صامويل كاستييخو الهدف الثاني في الدقيقة 77، ثم سجل سامبدوريا هدف في الدقيقة 82 عن طريق ألبين إيكدال.

ورفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان، أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبهذا الفوز حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لسامبدوريا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.