ميلان يعزز صدارته بنقاط سامبدوريا
عزز فريق ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على سامبدوريا 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري.
وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء وأضاف صامويل كاستييخو الهدف الثاني في الدقيقة 77، ثم سجل سامبدوريا هدف في الدقيقة 82 عن طريق ألبين إيكدال.
ورفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان، أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.
وبهذا الفوز حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.
فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لسامبدوريا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلان يعزز صدارته بنقاط سامبدوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.