العندليب يدرس الرحيل.. والزمالك ينفي استقالة عطية

كشف مصدر بنادي الزمالك عن استقرار المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك على التقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

وفي نفس الوقت يدرس عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي الأبيض التقدم باستقالته من منصبه في الفترة الحالية. وكشف مصدر بالنادي عن وجود خلافات بين عطية وعبد الحليم علي من جهة وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة وأشرف قاسم عضو اللجنة.

ومن جانبه أكد المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة أن المستشار محمد عطية لم يتقدم باستقالته وهو مستمر في منصبه بشكل طبيعي وفي نفس الوقت قال هشام إبراهيم :" لم تصلنا أي استقالة أو اعتذار من عبد الحليم علي مدير الكرة".