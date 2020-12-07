العندليب يدرس الرحيل.. والزمالك ينفي استقالة عطية

كشف مصدر بنادي الزمالك عن استقرار المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك على التقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.
وفي نفس الوقت يدرس عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي الأبيض التقدم باستقالته من منصبه في الفترة الحالية. وكشف مصدر بالنادي عن وجود خلافات بين عطية وعبد الحليم علي من جهة وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة وأشرف قاسم عضو اللجنة.
ومن جانبه أكد المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة أن المستشار محمد عطية لم يتقدم باستقالته وهو مستمر في منصبه بشكل طبيعي وفي نفس الوقت قال هشام إبراهيم :" لم تصلنا أي استقالة أو اعتذار من عبد الحليم علي مدير الكرة".
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