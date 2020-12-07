الاتحاد السكندري يفوز على شبابه بثلاثة أهداف استعدادا لـ بيراميدز

فاز فريق الاتحاد السكندري على فريق الشباب بالنادي بثلاثية مقابل هدف استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري .

أحرز ثلاثية الاتحاد السكندري كل من "خالد قمر وفوزي الحناوي وعمار حمدي بينما أحرز عبدالوهاب علي هدف فريق الشباب الوحيد ".

وإطمئن العميد حسام حسن المدير الفني للاتحاد على جميع اللاعبين للوقوف على المستوى الفنى والبدنى قبل بدا انطلاق الدورى العام حيث يواجه الاتحاد فريق بيراميدز فى أولى مباريات الدورى ١٢ ديسمبر الجاري .

و وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على إنتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم هشام محمد إلى نادى مصر المقاصة و قبول العرض المادى لإنتقال اللاعب.

وانتقل " هشام محمد " لصفوف نادى مصر المقاصة بناءًا على طلبه و لظروف خاصة به تتطلب تواجده بالقاهرة .

جاء ذلك بعد الإطلاع على الرؤية الفنية للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة و موافقتهما على إنتقال اللاعب لنادى مصر المقاصة.

ومن جهة أخرى نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المهاجم الدولي روماريو وليامز لاعب منتخب جامايكا مواليد 1994 " 26 عامًا" وطوله 1.80م حيث شارك اللاعب مع منتخب بلاده في 13 مباراة دولية خلال مسيرته ، و سبق له تمثيل العديد من الأندية الأمريكية " أتلانتا يونايتد " و " كولومبوس كرو "و أخيرًا نادى " ميامى " الذى سجل معه " روماريو " 8 أهداف الموسم الماضي ، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر و الذى يمتد لموسمين.

وجاء التعاقد مع المهاجم الدولي في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة و خاصة فى مركز خط الهجوم ، وذلك عقب التواصل و إنهاء المفاوضات مع وكيل اللاعب "بلال نظير" الذى أكد وصول اللاعب للأراضى المصرية الأسبوع القادم .

و أشاد حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير الكرة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية من سرعة وقوة تسديد ولمسة هداف ، و هي الإمكانات التي يتطلبها هذا المركز ، واعتبره " العميد " إضافة قوية لخط هجوم زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهته، أنهى إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين،إجراءات قيد اللاعب الجديد.