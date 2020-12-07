موجود برا ومحدش بيستخدمه| رئيس الاتحاد يثير ضجة عن تقنية الفار

أعرب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن استيائه من عدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري وكأس مصر.

وقال "مصيلحي"، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "الفار موجود في الاستادات برا، بس الحكام مش بيستخدموه".

وتابع رئيس نادي الاتحاد السكندري، "يجب علينا تطبيق تقنية الفار في الدوري لتحقيق مبدأ العدالة لجميع الفرق".

وعن موقف النادي السكندري من التعاقد مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال "عرض علينا اليو بادجي ولكن مستواه لم يلقى قبولا لدينا".

وتابع "أليو بادجي كان معروضًا علينا، ولكن رأينا أن الأهلي لم يقيده؛ لذلك تراجعنا عن الصفقة بسبب تواضع المستوى".

وقال مصيلحي "كنت في النادي منذ قليل، وأمير عادل اتعرض علينا الساعة 10 مساء، والوقت ضيق للغاية".

وتابع "ناقشنا مع حسام حسن ضم أمير عادل ولكن ضيق الوقت حال دون ضمه".