انتهت مباراة ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثانية عشرة من ترتيب الدوري الإسباني.
ولم تشهد المباراة أي أهداف على الإطلاق في ظل وجود هجمات خطيرة من جانب الفريقين إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بينهما.
وشهد اللقاء في الدقيقة 61 تدخلا عنيفا من جانب لاعب ديبورتيفو ألافيس على لاعب ريال سوسيداد مما أدى إلى طرده، وأكمل الفريق لمدة ربع ساعة بـ 10 لاعبين فقط .
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الثاني برصيد 25 نقطة خلفًا لأتليتكو مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة ، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال سوسيداد يتعادل سلبيا مع ألافيس بالدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.