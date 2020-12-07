نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يقسو على وولفرهامبتون برباعية في البريمير ليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على نظيره وولفرهامبتون بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية الريدز كل من نجمنا المصري محمد صلاح في الشوط الأول، وانتفض حامل لقب البريمير ليج في الشوط الثاني مسجلا 3 أهداف تناوب على تسجيلها كل من الهولندي فينالدوم، والكاميروني جويل ماتيب، والسنغالي ساديو ماني.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 24 في الصدارة رفقة توتنهام هوتسبر الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وكان صلاح سجل هدفه رقم 84 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، والأرجنتيني كارليس تيفيز مع مانشستر سيتي.